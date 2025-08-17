Garež i srča na sve strane: Ovako izgledaju zapaljene prostorije SNS u Valjevu (foto,video)

Demonstranti su večeras demolirali prostorije SNS u Valjevu. Na fotografijama se vidi da je pričinjena velika materijalna šteta.

Nekoliko maskiranih muškaraca je došlo ispred prostorije SNS u Valjevu, te su istu zapalili. Na prostorijama su razbijena stakla, a srča je svuda po putu i trotoaru. Kako se vidi iz priloženih fotografija, oni su odlepili baner koji je bio zalepljen na spoljašnjem zidu. Ovo je, inače, stambena zgrada u kojoj ima privatnih stanova. Sva dešavanja na protestima pratite u našem blogu.