Advokat uhapšenih zbog napada na Kobre: Politički instruisan proces

Saslušanje šestorice osumnjičenih za teško ubistvo u pokušaju prilikom sukoba sa pripadnicima Kobri, u sredu, tokom protesta u Novom Sadu, trebalo je da počne danas u 14 sati, ali kasni zbog proceduralnih razloga, izjavio je jedan od branilaca Dejan Čortan.

On je za portal N1 rekao da je obavešen od tužioca da bi saslušanje trebalo da počne u 14 sati, ali se kasni pošto se čeka da stigne krivična prijava iz policije. On je kazao da očekuje da osumnjičenima bude predložen pritvor, ali ne zbog toga da li je neko od njih kriv ili ne, već što je reč o, kako ističe, politički instruisanim procesima. Podsetimo, u Novom Sadu juče je uhapšeno nekoliko lica zbog napada na pripadnike Kobri. Njima je noćas određeno zadržavanje