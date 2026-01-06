Moramo da prestanemo da se plašimo da ćemo ugroziti brojnost naše strane

Radar pre 47 minuta  |  Radar
Moramo da prestanemo da se plašimo da ćemo ugroziti brojnost naše strane

Na mobilizaciju uzurpatora slobode moramo odgovoriti još većom mobilizacijom oslobodilaca. I to je najvažniji zadatak i jedini merodavan kriterijum. Ne tražimo najmoralnije, već najefikasnije rešenje

Ova godina mora biti godina pobede. Ne moralne pobede, odličnog rezultata u nenormalnim uslovima, dobre polazne osnove za budućnost i drugih izgovora. Već prave pobede, one nakon koje je SNS prošlost. Moramo da budemo svesni jedne stvari – druga strana se neće predati ni brzo ni lako. Da budemo precizniji, neće se predati nikada. Nisu Momirović i Vesić pušteni zbog nedostatka dokaza, već da bi se poslala jasna poruka od strane vođe da ima mesta za sve i da će ih
Vučević: Otvaranje bolnice u Trebinju je zajednička pobeda Srbije, Republike Srpske i grada Trebinja

Euronews pre 7 sati
Nove varnice između VST i naprednjaka: Stamenković tuži Mrdića zbog pretnje političkim progonom

Nova pre 5 sati
Stamenković najavio tužbu protiv Mrdića: Njegovi pritisci prerastaju u otvorene pretnje progonom

N1 Info pre 10 sati
Ortoped sa Instituta Banjica: Očekujemo ozbiljno veći priliv povređenih pacijenata u toku dana

Nova pre 11 sati
Ortoped sa Instituta Banjica: U toku dana očekujemo ozbiljno veći priliv povređenih pacijenata

Danas pre 11 sati
Mitrović (SSP): SNS režim krenuo u ogoljenu borbu za opstanak, ali promene su nepovratne

Beta pre 13 sati
Mitrović (SSP): SNS režim krenuo u ogoljenu borbu za opstanak, ali promene su nepovratne

Radio sto plus pre 13 sati
Moramo da prestanemo da se plašimo da ćemo ugroziti brojnost naše strane

Radar pre 47 minuta
Novi šef misije UNMIK Peter Due stigao u AP Kosovo i Metohija

Blic pre 2 sata
Jakšić o napadu na Venecuelu: Srpska vlast može da izvuče zaključak kako prolazi neko ko je pokrao izbore

Danas pre 2 sata
Vučić sa gradonačelnikom Mostara o unapređenju odnosa Srbije i BiH i saradnji na lokalnom nivou

Danas pre 2 sata
Da li je Tramp pokvario Vučiću planove sa Kinom?

Danas pre 3 sata