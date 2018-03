Pobede Minesote i Klipersa, Denver izgubio od Lejkersa (VIDEO)

Beta pre 3 sata

Košarkaši Minesote pobedili su prošle noći u gostima ekipu Vašingtona sa 116:111 u NBA ligi, Los Anđeles klipersi su bili bolji od Čikaga, dok je Denver poražen na gostovanju Lejkersima.Srpski košarkaš Nemanja Bjelica je u pobedi Minesote nad Vašingtonom upisao 17 poena, osam skokova, sedam asistencija i po jednu ukradenu loptu i blokadu za 39 minuta na parketu.Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Karl Entoni Tauns sa 37 poena, uz to je zabeležio i 10 skokova, Endrju Vigins je dodao 16, a Džef Tig tri poena manje.Markif Moris je predvodio Vašington sa 27 poena.Klipersi su, takođe, slavili u gostima, pošto su bili bolji od Čikaga sa 112:106.Deandre Džordan je dominirao u redovima Klipersa sa 29 poena i 18 skokova, dok je Lu Vilijams dodao 26.Srpski plejmejker Miloš Teodosić je za 25 minuta na terenu ubacio sedam poena, uz po četiri skoka i asistencije, dok se Boban Marjanović za šest minuta u igri nije upisao u strelce, ali je uhvatio tri lopte.Na drugoj strani, najbolji je bio Bobi Portis sa 19 poena i devet skokova.Košarkaši Denvera izgubili su od Los Anđeles lejkersa sa 112:103.Lejkerse su do pobede vodili Kajl Kuzma i Džulijus Rendal sa po 26 poena, dok je Ajzea Tomas meč završio sa 23.U redovima Nagetsa najefikasniji je bio Vilson Čendler sa 26 poena, Džamal Marej je dodao 18, dok je srpski košarkaš Nikola Jokić za 27 minuta u igri upisao 15 poena, devet skokova, pet asistencija i jednu ukradenu loptu.Prošlu noć u NBA ligi obeležio je Rasel Vestbruk koji je upisao svoj 100. tripl-dabl u karijeri i vodio je Oklahomu do trijumfa protiv Atlante sa 119:107.On je postigao 32 poena, upisao 12 uspešnih dodavanja i uhvatio 12 lopti i tako postao četvrti košarkaš koji je stigao do brojke od 100 tripl-dabla u karijeri. On se pridružio Oskaru Robertsonu (181 tripl-dabl), Medžiku Džonsonu (138) i Džejsonu Kidu (107).Košarkaši Toronta su upisali i devetu uzastopnu pobedu, pošto su prošle noći savladali i Bruklin sa 116:102. Toronto je predvodio Jonas Valančijunas sa 26 poena, a najbolje su ga pratili Demar Derozan i Fred Van Vlit sa po 15 postignutih poena.Košarkaši Klivlenda slavili su na gostovanju u Finiksu sa 129:107.Lebron Džejm je utakmicu završio sa 28 poena, 13 skokova i 11 asistencija, što je njegov 69. tripl-dabl učinak u karijeri, a 14. ove sezone.Džordan Klarkson je ubacio 23 poena, a Kajl Korver poen manje za Kavalirse.Ti Džej Voren je bio najbolji u poraženom timu sa 19 poena, dok je Kevin Buker ubacio 17. Finiksu je ovo šesti uzastopni poraz, a 21. u poslednje 23 utakmice.Sedmi trijumf u nizu upisala je Juta, koja je pobedila Detroit sa 110:79 predvođena Rudijem Goberom koji je meč završio sa 22 poena i 12 skokova.Entoni Dejvis je postigao 31 poen, uz 14 skokova i pet blokada i vodio je Nju Orleans do pobede na svom terenu protiv Šarlota sa 119:115, San Antonio je bio bolji od Orlanda sa 108:72, Dalas je slavio protiv Njujorka sa 110:97, dok je Indijana pobedila Filadelfiju sa 101:98.