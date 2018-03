Uručeni ključevi dobitniku stana u drugom izvlačenju igre Uzmi račun i pobedi

Beta pre 2 sata

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i dobitnik glavne nagrade u drugom izlačenju u nagradnoj igri "Uzmi račun i pobedi 2018" Uroš Protić iz Arilja potpisali su danas ugovor o dodeli stana.Đorđević je u Vladi Srbije uručio ključeve dvosobnog stana u naselju "Braće Jerković" u Beogradu i tom prilikom čestitao dobitniku na nagradi.On je pozvao građane da učestvuju u nagradnoj igri i dodao da će Vlada Srbije raditi na tome da taj novac maksimalno transparentno utroše i da građani vide na koji način imaju koristi od svega."Najbolja potvrda da dobro radimo posao je jer je sad u Arilju opšta pomama za slanjem fiskalnih računa i želim da pozovem građanine da naprave takvu akciju sa fiskalnim računi u celoj Srbiji, jer će to doprineti boljem životu svih građana", kazao je Đorđević.Protić se zahvalio organizatorima nagradne igre i istakao da mu se nikada u životi to nije desilo, kao i da se nikada lepše nije osećao."Nisam verovao u ovako nešto i vidim da i dalje ima ljudi koji ne veruju i koji misle da je namešteno ali hoću sve da uverim da se ovo stvarno dešava i ako ne veruju neka dođu u Arilje i pitaju bilo koga ko me poznaje da li je namešteno ili ne", kazao je Protić.On je ponovio da se oseća odlično i da jedva čeka kada će se useliti u stan.