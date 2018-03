RTS nije smanjivao ton Vesiću

Beta pre 1 sat

Radio-televizija Srbije (RTS) nije smanjivala ton predstavniku Srpske napredne stranke Goranu Vesiću u emisiji "Upitnik", pokazuje analiza stručnog tima RTS -a i stručnjaka Katedre za zvuk Fakulteta dramskih umetnika (FDU) u Beogradu, saopštio je danas RTS.Kako se navodi na sajtu javnog servisa, tri stručnjaka sa Katedre za snimanje i dizajn zvuka FDU, vanredni profesori dr Zoran Maksimović i Nikola Kokotović i docent Dino Dolničar posle analize dve emisije "Upitnik", od 27. februara i 1. marta, zaključili su da su one "u potpunosti u skladu sa tehničkim standardima evropske unije emitera EBU R128" .RTS je zatražio mišljenje stručnjaka pošto su u javnosti iznete tvrdnje da je po nalogu rukovodstva RTS-a namerno snižen ton Goranu Vesiću u emisiji "Upitnik" emitovanoj 1. marta.Taj nalaz se podudara sa analizom koju je uradio stručni tim RTS, navodi se u saopštenju i dodaje da je RTS tražio i analizu REM, ali je nije dobio.Prema RTS-u, problem u ovoj vrsti debatnih emisija nastaje kada više učesnika u diskusiji govori istovremeno i tada je tehnički nemoguće da jačina zvuka svakog sagovornika bude jednaka. Uvek se najbolje čuju govornik kome je data reč i voditelj.Kada govore voditelj ili jedan od učesnika u debati upadice ostalih se "dodaju do maksimalno mogućeg tehničkog nivoa zvuka", kako bi se razumelo ono što govori onaj kome je data reč, a ne onaj koji upada u reč, navodi se u saopštenju.Dodaje se da kada učesnik koji nema reč hoće da nađača onoga kome je data reč postiže suprotan rezultat, on je akustično glasniji samo u studiju, ali u prenosu postaje tiši nego kada govori uobičajenom jačinom glasa.Analiza RTS pokazuje da nije bilo razlike u tretmanu gostiju emisije, a taj nalaz potvrđuju i stručnjaci Katedre za zvuk koji zaključuju i da je emisija od 1. marta "uobličena tehnički preciznije i usklađenije u odnosu na emisiju 'Upitnik' od 27. februara", naveo je RTS.Programski savet: Ravnopravni uslovi predstavljanja svih učesnika na beogradskim izborimaNa sajtu RTS objavljeno je i saopštenje Programskog saveta koji je zaključio da je RTS-a svojim informativnim emisijama omogućio svim učesnicima izbora za odbornike Skupštine grada Beograda u osnovi ravnopravne uslove predstavljanja, uz srazmerno ujednačen obim zastupljenosti.Programski savet je na jučerašnjoj sednici, kojoj je predsedavao Milivoje Pavlović, razmatrao izveštaje o izvršavanju programskih načela i zakonskih obaveza programa Radio Beograda i Televizije Srbije u nedavnim predizbornim i izbornim aktivnostima."Na osnovu izveštaja koje su podneli glavni i odgovorni urednik Prvog programa Radio Beograda Srđan Bošković i glavni i odgovorni urednik Informativnog programa Televizije Srbije Nenad Stefanović, i posle iscrpne rasprave, Programski savet zaključio je da je - uprkos pritiscima i ambicijama da se RTS stavi u epicentar političke borbe stranaka, grupacija i pojedinaca, i uprkos manjim propustima - RTS u svojim informativnim emisijama omogućila svim učesnicima u osnovi ravnopravne uslove predstavljanja, uz srazmerno ujednačen obim zastupljenosti", piše u saopštenju.Dodaje se da se RTS glavnim svojim programskim tokom nije u predizbornoj kampanji ogrešio o zakone, pravila nezavisnog regulatornog tela i sopstvena normativna akta.