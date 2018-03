Olivera Zekić (REM): Nisam rekla da je Vesić stišavan po nalogu rukovodstva RTS-a

Beta pre 1 sat

Članica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije Olivera Zekić izjavila je danas da nikada nije pomenula da je "stišavanje" predstavnika Srpske napredne stranke Gorana Vesića u predizbornoj emisiji "Upitnik" na Radio-televiziji Srbije (RTS) bio nalog rukovodstva RTS-a, nego je to rukovodstvo samo pitala zašto se to desilo."I odgovorili su mi da jeste bio stišavan", navela je Olivera Zekić u pismu direktoru RTS-a Draganu Bujoševića povodom saopštenja da je analiza stručnog tima RTS-a i stručnjaka Katedre za zvuk Fakulteta dramskih umetnika (FDU) u Beogradu pokazala da RTS nije smanjivao ton Vesiću i da nije bilo razlike u tretmanu gostiju emisije koja je emitovana 1. marta.Prema RTS-u, problem u toj vrsti debatnih emisija nastaje kada više učesnika u diskusiji govori istovremeno i tada je tehnički nemoguće da jačina zvuka svakog sagovornika bude jednaka, a da se uvek najbolje čuju govornik kome je data reč i voditelj.Olivera Zekić je navela da je "dosta vremena, i dosta stručnjaka" bilo potrebno da RTS ustanovi apsolutno isto što i stručna služba REM-a i ona, pre nekoliko nedelja - "Goran Vesić je bio glasniji u studiju, a tiši na TV ekranima".Ona je navela da bi se "nadugačko i naširoko" moglo raspravljati o detaljima - ko je u emisiji određivao koliko ko treba da govori i kada treba da bude prekidan, zašto je pojačani Dragan Đilas imao 756 sekundi da govori, a Vesić 375, da li se ton spušta svima, kada svi u isto vreme govore (što se najčešće dešavalo), po kom rasporedu, u kom scenariju emisije je određeno ko se ubacuje, a ko govori, u trenucima kada voditeljka ne vodi emisiji, nego i sama učestvuje u raspravi."Ali, pošto nam je zaključak isti - da Goran Vesić jeste bio utišavan - mislim da sve to možemo da ostavimo za neku drugu priliku, u kojoj će RTS svima, unapred, predstaviti pravila svojih debatnih emisija i način na koji će učesnici biti tretirani, to jest, koliko će vremena svako od njih imati da se čuje", dodala je Olivera Zekić.Ona je navela da misli da je "takav zajednički zaključak, odličan povod da RTS krene u posao uspostavljanja jasnijih pravila, posle kojih neće biti potrebni ni vreme, ni stručnjaci, da se odgovori na prosta pitanja".RTS je u saopštenju naveo i da su tri stručnjaka sa Katedre za snimanje i dizajn zvuka FDU, vanredni profesori dr Zoran Maksimović i Nikola Kokotović i docent Dino Dolničar, posle analize dve emisije "Upitnik", od 27. februara i 1. marta, zaključili su da su one "u potpunosti u skladu sa tehničkim standardima evropske unije emitera EBU R128" .RTS je zatražio mišljenje stručnjaka pošto su u javnosti iznete tvrdnje da je po nalogu rukovodstva RTS-a namerno snižen ton Goranu Vesiću u emisiji "Upitnik" emitovanoj 1. marta.Taj nalaz se podudara sa analizom koju je uradio stručni tim RTS-a, navodi se u saopštenju i dodaje da je RTS tražio i analizu REM-a, ali je nije dobio.