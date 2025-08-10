Učenici iz Srbije osvojili dve bronze na Međunarodnoj olimpijadi iz veštačke inteligencije u Pekingu

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
Učenici iz Srbije osvojili dve bronze na Međunarodnoj olimpijadi iz veštačke inteligencije u Pekingu

Učenici iz Srbije osvojili su dve bronzane medalje na Međunarodnoj olimpijadi iz veštačke inteligencije, u konkurenciji 284 takmičara iz preko 60 zemalja, preneo je RTS.

Medalje su osvojili Aleksa Bolić, učenik 4. razreda Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" iz Novog Sada, i Filip Kilibarda, učenik 2. razreda Matematičke gimnazije iz Beograda. Pohvale su dobili Andrej Tetkić, učenik 3. razreda Elektrotehničke škole "Mihajlo Pupin" iz Novog Sada, i Veljko Galović, učenik 2. razreda Gimnazije "Veljko Petrović" iz Sombora. Mentori ekipe Srbije su bili Vladimir Milovanović i Ivan Radivojević sa Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u
