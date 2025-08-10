Mentori sa FIN-a u Kragujevcu vodili srpski tim do medalja na olimpijadi u Pekingu

RTK pre 1 sat
Mentori sa FIN-a u Kragujevcu vodili srpski tim do medalja na olimpijadi u Pekingu

Na drugoj Međunarodnoj olimpijadi iz veštačke inteligencije, koja je održana u Pekingu, tim Srbije osvojio je dve bronzane medalje i dve pohvale, uz mentorsku podršku stručnjaka sa Univerziteta u Kragujevcu.

Medalje su osvojili Aleksa Bolić, učenik četvrtog razreda Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Novog Sada, i Filip Kilibarda, učenik drugog razreda beogradske Matematičke gimnazije. Pohvale su pripale Andreju Tetkiću iz Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“ u Novom Sadu i Veljku Galovću, učeniku drugog razreda somborske Gimnazije „Veljko Petrović“. Mentori reprezentacije bili su Vladimir Milovanović i Ivan Radivojević sa Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u
