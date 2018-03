Spens ceo crven i beo

Proleće se bliži, a to znači da se sezona u dvoranskim sportovima polako privodi kraju. Tako je i u odbojci gde su krenuli poslednji obračuni najboljih timova za titulu šampiona Srbije, i to u obe konkurencije. Što se tiče "lepše polovine" naše odbojke, sinoć je šampion Vizura povela sa 2:0 u polufinalnoj seriji plej-ofa protiv Jedinstva iz Stare Pazove i potreban joj je još jedan trijumf da se plasira u finale. A prva prilika za to dolazi već...