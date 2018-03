Češka zbog trovanja Skripalja proteruje trojicu ruskih diplomata

To su danas saopštili premijer Andrej Babiš i šef diplomatije Martžin Stropnjicki precizirajući da trojica proteranih diplomata imaju rok do 1. aprila da napuste zemlju. "Kada od nas saveznik u teškoj situaciji zatraži pomoć treba da mu izađemo u susret. Češka će zato proterati trojicu diplomata Ruske Federacije. Glavni razlog je to što napad nervnim otrovom na teritoriji tuđe države ugrožava civilno stanovništvo i ukazuje na brutalniji...