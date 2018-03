Hodžaj: Đurić prekršio sporazum

Kako prenosi RTK, on između ostalog kaže da su takve akcije veoma opasne i sa namerom destabilizacije Kosova. „Kosovo će preduzeti sve neophodne mere da održi mirnu situaciju na svojoj teritoriji“, napisao je Hodžaj. Marko Djuric’s entering #Kosovo illegally is in violation of law, constitutional order and Brussels agreement. Such actions are highly dangerous and intend destabilization of #Kosovo. Kosovo will take all the necessary measures...