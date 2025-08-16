Tepić uputila otvoreno pismo Brnabić: Huligani napali poslanika, Skupština se nije oglasila

Šef Poslaničke grupe Stranke slobode i pravde u Narodnoj skupštini Republike Srbije Marinika Tepić uputila je otvoreno pismo predsednici Skupštine Ani Brnabić povodom napada na narodnog poslanika Peđu Mitrovića na protestu u četvrtak.

Otvoreno pismo prenosimo u celosti: "Gospođo Brnabić, Od krvničkog napada na narodnog poslanika Peđu Mitrovića, koji su izveli huligani organizovani od strane političke stranke čija ste Vi potpredsednica, proteklo je više od 36 sati. Živu glavu je izvukao samo zahvaljujući brojnim građanima koji nisu imali "pištolj" kao pripadnici Kobri u Novom Sadu koji su bili sa batinašima dok su napadali građane, već samo svoja tela kao spas od svirepog ubistva naočigled