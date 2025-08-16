Tepić se obratila Brnabić otvorenim pismom: Predsednica Skupštine nije osudila napad na narodnog poslanika

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Tepić se obratila Brnabić otvorenim pismom: Predsednica Skupštine nije osudila napad na narodnog poslanika

Šefica poslaničke grupe Stranke slobode i pravde u Narodnoj skupštini Marinika Tepić obratila se otvorenim pismom predsednici Narodne skupštine, Ani Brnabić.

Tepić od Brnabić zahteva da urgira kod svih nadležnih državnih organa "da se javnosti učine dostupnim snimci sa bezbednosnih kamera koji su potencijalno snimile napad na narodnog poslanika Peđu Mitrovića". Ona je u otvorenom pismu navela da bi izostanak osude tog napada i reakcije na njega učinilo Brnabić "jedinom predsednicom nacionalnog parlamenta na svetu koji direktno podržava pokušaj ubistva opozicionog narodnog poslanika", odnosno, kako je istakla Tepić -
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Marinika Tepić je više puta dokazana lažljivica Mesarović: Lično sam svedočila užasu koji su sprovodili njihovi plaćenici…

Marinika Tepić je više puta dokazana lažljivica Mesarović: Lično sam svedočila užasu koji su sprovodili njihovi plaćenici blokaderi Srbija će pobediti

Dnevnik pre 1 sat
Tepić uputila otvoreno pismo Brnabić: Huligani napali poslanika, Skupština se nije oglasila

Tepić uputila otvoreno pismo Brnabić: Huligani napali poslanika, Skupština se nije oglasila

N1 Info pre 2 sata
"Molim građane da veruju u svoju državu" Vučević: Sada je jasno da iza svega što se dešava stoji pokušaj preuzimanja vlasti…

"Molim građane da veruju u svoju državu" Vučević: Sada je jasno da iza svega što se dešava stoji pokušaj preuzimanja vlasti

Blic pre 2 sata
Otvoreno pismo Marinike Tepić Ani Brnabić

Otvoreno pismo Marinike Tepić Ani Brnabić

Nova pre 2 sata
Vučević: Nemam dilemu da su hteli da nas poubijaju, da udari Srbin na Srbina

Vučević: Nemam dilemu da su hteli da nas poubijaju, da udari Srbin na Srbina

Euronews pre 2 sata
Vučević: Sa mnom u prostorijama SNS-a bili i sin i ministarka Mesarović, "hteli su žive da nas zapale"

Vučević: Sa mnom u prostorijama SNS-a bili i sin i ministarka Mesarović, "hteli su žive da nas zapale"

Radio 021 pre 2 sata
Vučević: Sa mnom u prostorijama SNS-a bili i sin i ministarka Mesarović, hteli su žive da nas zapale

Vučević: Sa mnom u prostorijama SNS-a bili i sin i ministarka Mesarović, hteli su žive da nas zapale

Novi magazin pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ana BrnabićMarinika Tepić

Politika, najnovije vesti »

Tepić u otvorenom pismu Brnabić: Vaše ćutanje na napad na kolegu Mitrovića je saučesništvo

Tepić u otvorenom pismu Brnabić: Vaše ćutanje na napad na kolegu Mitrovića je saučesništvo

Danas pre 1 sat
Vremenska prognoza Srbije: Danas vrelo i suvo, lokalni pljuskovi i grmljavina, sutra svežije i nestabilno vreme sa kišom

Vremenska prognoza Srbije: Danas vrelo i suvo, lokalni pljuskovi i grmljavina, sutra svežije i nestabilno vreme sa kišom

Naslovi.ai pre 23 minuta
Uhapšen zbog širenja lažnih navoda da je demonstrant u Valjevu preminuo

Uhapšen zbog širenja lažnih navoda da je demonstrant u Valjevu preminuo

N1 Info pre 23 minuta
Gledajte UŽIVO N1 Direktno: "Srbija se umiriti ne može"

Gledajte UŽIVO N1 Direktno: "Srbija se umiriti ne može"

N1 Info pre 23 minuta
Iz pritvora pušten Brajan Brković iz pokreta Bravo

Iz pritvora pušten Brajan Brković iz pokreta Bravo

N1 Info pre 17 minuta