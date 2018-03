Novakov kalendar: Prvo Monte Karlo

Posle rane eliminacije na mastersima u Indijan Velsu i Majamiju Novak Đoković objavio je raspored turnira na kojima će nastupati tokom sezone šljake. On je naveo da će prvi turnir na kojem će nastupati biti Monte Karlo. Taj masters na programu je od 15. do 22. aprila i Đoković ga je osvajao dva puta u karijeri. Prošle sezone stigao je do četvrtfinala, gde ga eliminisao Belgijanac David Gofan u tri seta (2:6, 6:3, 5:7). Đoković je u svoj...