Vučić: Od 10. do 20. aprila vodiću u Evropi i svetu važne razgovore o Kosovu

Beta pre 5 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će od 10. do 20. aprila u Evropi i svetu voditi kako je rekao, neke od najvažnijih razgovora o pitanju Kosova i Metohije.Vučić je posle sastanka sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Beogradu rekao da ne može javno da govori o tome ali je dodao da ne očekuje "preterano dobre vesti za Srbiju" iz tih razgovora."Nismo u lakoj situaciji ne zato što je Vlada Ane Brnabić ili bilo ko iz ove generacije kriv, mnogo grešaka smo u međuvremenu napravili, mnogo objektivnih okolnosti nam nije išlo na ruku, ali nam ostaje da branimo zemlju od svakog", kazao je Vučić.Vučić je izjavio i da je saglasan da srpske firme učestvuju na Međunarodnom sajmu privede koji se održava od 18. do 21. aprila u Prištini."Pitali su me privrednici da li da idu na taj sajam i ne želim da krijem da sam im rekao da imaju moj blagoslov da svi idu Prištinu i da na najbolji način predstave Srbiju. Želimo da pobeđujemo ekonomijom, rastom naše privrede", rekao je Vučić novinarima u Beogradu posle sastanka sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Beogradu da će Republika Srpska po pitanju Kosova pratiti stav i politiku Srbije i da se to neće promeniti."Pratimo politiku Srbije, nismo spremni da damo saglasnost da bosna prihvati nezavisnost kosova i to se neće desiti. (...) RS o Kosovu prati politiku Beograda i Srbije, učinićemo sve što ta politika odluči", rekao je Dodik na konferenciji s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.Dodik je povodom hapšenja direktora Kancelarije za Kosovo Marka Đurića u Kosovskoj Mitrovici rekao da je međunarodna zajednica pokazala da ima dvostruke aršine i različite kriterijume.Vučić je zahvalio predsedniku RS na pružanju podrške teritorijalnom integritetu Srbije i obavestio ga o poslednjim događajima u Kosovskoj Mitrovici kao i o idejama koje su različiti društveni činioci u Srbiji izneli tokom unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji.Predsednik Srbije najavio je danas da će Srbija donirati Republici Srpskoj pet miliona evra.

On je rekao da će ova nova donacija ići u Prijedor, Novi Grad, Mrkonjić Grad, Bratunac, Sokolac, Novo Goražde, Trebinje i druge gradove.

Vučić je rekao da je Srbija izdvojila 500.000 evra za hramove SPC u Federaciji Bosne i Hercegovine i 500.000 evra za zapošljavanje mladih.

On je kazao i da ga je Dodik zamolio da Srbija pomogne izgradnju puta Gacko - Foča sa 10 miliona evra, ali da u ovom trenutku Beograd nije mogao da donese takvu odluku.

Predsednik Srbije je najavio da će tokom sledeće nedelje posetiti Mostar i Trebinje, u kojem će obići vrtić koji se gradi sredstvima koje je obezbedila Srbija.

Predsednik Republike Srpske se zahvalio Srbiji na finansijskoj pomoći opštinama u Republici Srpskoj ocenjujući to kao "najkonkretniji primer posebnih odnosa i specijalnih veza Srbije i RS"."Ranije je podrška bila na načelnom političkom nivou, a sada je to konkretna pomoć Srbije za infrastrukturu", rekao je Dodik.Predsednik RS je rekao da je Vučića upoznao sa situacijom u RS."Institucije nesmetano funkcionišu, RS ima ekonomski rast, 3,2 odsto od Nove godine, što omogućava rebalans budžeta u maju, stabilizovanje računa i rešavanje problema", izjavio je Dodik.Prema Dodiku, u BiH je "gotovo zamrla institucionalna i politička aktivnost"."Sve institucije su paralizovane. Odnosi na nivou Federacije su do te mere složeni da ne funkcionišu ni parlament ni vlada. U BiH funkcioniše jedino RS", naveo je predsednik RS."Vratićemo aerodrom ali neka ne traže pare za investicije"Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da država ne mora da preuzme u vlasništvo niški aerodrom "Konstatin Veliki", ali da grad Niš u tom slučaju ne traži novac za njegovu modernizaciju.On je na pitanje novinara zašto država namerava da preuzme niški aerodrom iz vlasništvo rekao da je ta inicijativa pokrenuta da bi država investirala u proširenje piste i izgradnju kontrolnog tornja.

"Hoćete da Niš upravlja aerodromom, nema problema, samo nemojte da tražite pare za investicije", rekao je Vučić i dodao da zna šta bi bilo posle mesec dana, "rekli bi da su se šalili".

Istakao je da je od 2014. godine država ulaganjem u infrastrukturu tog aerodroma podigla broj putnika sa 1.335 na 331.582.On je odbacio tvrdnje da je preuzimanje vlasništva nad niškim aerodromom uslov koncesionara beogradskog aerodroma "Nikola Tesla", francuske kompanije Vansi."Nemamo nikakvu obavezu da se konsultujemo sa koncesionarom beogradskog aerodroma dok broj putnika na niškom aerodromu ne dostigne milion", rekao je Vučić.Aerodrom "Konstantin Veliki", kako je rekao, može da dostigne 774.000 putnika tek 2027. godine."Nišu smo najviše para dali kroz subvencije, nudimo još, ako nećete izaberite vlast i hvala vam što nećete tražiti pare", rekao je Vučić.