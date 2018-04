Nedimović: Jedina ideja prodaje IMT-a obnova proizvodnje traktora u Srbiji

On je za Radio-televiziju Srbije rekao da je indijskoj kompaniji TAFE prodat brend, intelektualna svojina, lokacija u Jarkovcu kod Sečnja, ali da lokacija na Novom Beogradu nije prodata i da ostaje u stečajnoj masi. "Dobro je što TAFE ima istu platformu kao što je imao i IMT, a to je platforma Ferguson-a. Mislim da smo na dobrom putu", istakao je Nedimović. On je kazao da će se sutra sastati sa predstavnicima TAFE-a, a da će sledeće nedelje...