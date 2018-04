Goldman Saks: Kompjuteri bi mogli da izazovu berzanske krahove

Dugogodišnji trend automatizacije trgovanja na berzama dovodi do manjka kontrole, što bi u nekim uslovima moglo da dovede do vrlo ozbiljnih posledica, upozorili su bankari iz američke investicione banke Goldman Saks. Prošle nedelje je ova banka upozorila svoje klijente da bi u budućnosti kompjuteri mogli da uzrokuju berzanske krahove, piše tportal. Podsećajući na događaje s početka februara, kada je na američkim berzama došlo do...