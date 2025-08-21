IDF napad Hamasa na vojni logor na jugu Pojasa Gaze ocenio kao svoj "neuspeh"

GAZA - Izraelske odbrambene snage (IDF) ocenile kao svoj "neuspeh" to što su naoružani pripadnici palestinske militantne grupe Hamas uspeli da se probiju u vojni kamp u sredu i da uđu u zgradu u kojoj su bile stacionirane njihove trupe u Kan Junisu, u južnom delu Pojasa Gaze, iako su vojnici IDF-a uspeli da odbiju napad.

Prema istrazi IDF-a o incidentu, operativci Hamasa su izašli iz tunela oko 40-50 metara od vojnog položaja, koji je služio trupama pešadijske brigade Kfir, kao i 74. oklopnog bataljona, prenosi danas Tajms of Izrael. Tunel je bio poznat izraelskoj vojsci, a deo njega je prethodno bio srušen. Naoružani pripadnici Hamasa su se podelili u tri grupe, od kojih je jedna bila stacionirana na okolnom zemljištu, druga se uputila ka zgradi u logoru u kojoj nije bilo vojnika,