Netanjahu naređuje početak pregovora o oslobađanju talaca i odobrava planove za zauzimanje Gaze

Naslovi.ai pre 43 minuta
Izraelski premijer najavljuje delegaciju za pregovore dok se nastavlja vojna ofanziva u Gazi.

Izraelska vojska je započela preliminarne faze kopnene ofanzive sa ciljem zauzimanja grada Gaze, kontrolišući već periferiju i delove predgrađa poput Zejtuna i Džabalije. Mobilisano je oko 60.000 rezervista, a ministar odbrane Izrael Kac odobrio je plan zauzimanja Gaze i novu fazu operacije Gideonove kočije. Izrael je najavio proširenje vojnih operacija u Gazi, započevši drugu fazu operacije. Blic N1 Info BBC News Blic Dojče vele Danas Nova

Hiljade Palestinaca beže iz Gaze zbog intenzivnog bombardovanja i kopnene ofanzive, dok generalni sekretar UN Antonio Guterres poziva na trenutni prekid vatre da bi se izbegle smrti i razaranja. Slobodna Evropa Mondo Danas Dojče vele

Palestinski pokret Hamas osuđuje izraelsku ofanzivu kao "rat istrebljenja" i poziva posrednike da izvrše pritisak na Izrael za prekid sukoba i oslobađanje talaca. Hamas je uspeo da se probije u vojni kamp IDF-a u Kan Junisu, ali je napad odbijen. Porodice talaca u Izraelu protestuju protiv vojnog pritiska tvrdeći da ugrožava njihove voljene. Izraelska vojska je intenzivirala bombardovanje Gaze uoči sastanka Netanjahua i ministara o planovima za zauzimanje grada. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je početak pregovora o oslobađanju talaca i odobrio planove za zauzimanje Gaze, dok se priprema delegacija za pregovore. NIN B92 Vesti online RTV Dojče vele NIN Nova Telegraf RTV Alo Slobodna Evropa N1 Info Sputnik RTS Alo

