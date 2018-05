Trećina svetske nafte i gasa pod američkim sankcijama

Samo za poslednjih 15 dana SAD su uvele sankcije dvema državama sa najvećim zalihama energenata na svetu. Ako se tome doda i Rusija kojoj se već na mesečnom nivou uvode nove i nove ograničavajuće mere, dolazimo do rezultata da se trećina svetskih zaliha nafte i gasa nalazi pod američkim sankcijama. Čemu sve to vodi? Svedoci smo novog načina poslovanja u svetu koji kreiraju SAD. Slobodno tržište, čiji su one bile glavni zaštitnici,...