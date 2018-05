Novi napad iz Pojasa Gaze: Izraelska vojska presrela i oborila 25 granata (foto)

Napetosti između Izraela i Palestinaca su ponovo na visokom nivou, pošto su u ponedeljak izraelske Oružane snage ubile tri pripadnika palestinskih ekstremističkih grupa. UPDATE: 2 mortars landed in an open field inside Israel after being fired from the Gaza strip, this is in addition to the 25+ mortars that were fired overnight. pic.twitter.com/bOKErdNhPt — News_Executive (@News_Executive) May 29, 2018 Ove godine je u sukobima Izraelaca...