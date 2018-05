Kristina Kockar i Sloba Radanović gostovali su u večerašnjoj emisiji kod Ognjena Amidžića, a tom prilikom progovorili su o svom trenutnom odnosu, ali i eventualnom pomirenju. Kija je potvrdila da joj je Sloba više puta rekao da je voli, nakon što je ona njemu otkrila emocije koje i dalje oseća, a zbog čega on ne želi javno da prizna to saznajte OVDE. - Sve je počelo da me nervira u "Zadruzi", jedva čekam da se završi. Normalno je da se sa...