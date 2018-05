Intervju Vučić za "Novosti": Sporazum sa Albancima uz saglasnost i volju naroda

PARIZ OD STALNOG DOPISNIKA "NOVOSTI" I DA upetostručimo BDP i budemo šampioni reformi Evropska unija će nas na kraju usloviti rešavanjem pitanja Kosova. Nema sumnje da je to ključna stvar i kad god nam kažu nešto drugo, u stvari misle na Kosovo. Zato želimo da postignemo neku vrstu kompromisnog rešenja. Ali, to moraju da razumeju i Albanci, jer ni oni neće imati budućnost, ako ne bude dogovora. To da Srbija sve da, a da ne dobije ništa, niti...