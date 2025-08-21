"Sve je proteklo mirno, bez ijednog incidenta": Dačić: "u 49 mesta okupilo se 33.000 ljudi, najviše u Pančevu"

Blic pre 1 sat
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se javnosti povodom skupova na kojima prisustvuju građani koji se protive blokadama.

Dačić je naglasio da su večeras u 49 mesta održani mirni skupovi. - Na skupovima je bilo prisutno oko 33.000 judi, najviše u Pančevu 4.650. Sve je proteklo mirno u celoj Srbiji, bez ijednog jedinog incidenta, nije bilo povređenih građana, ni povređenih policajaca. Želim da izrazim posebno zadovoljstvo što su održani tako masovni skupovi - rekao je Dačić i dodao: - Iz Centra za društvenu stabilnost, koji je organizator, su nam najavili da će i u narednim danima,
