Kako se raspao SNS na terenu: Svi beže od Vučića

Hladan tuš realnosti za naprednjake širom Srbije. Dok se Srpska napredna stranka danima trudi da pokaže svoju snagu, stvarnost na terenu im se obila o glavu. U pedesetak gradova Srbije jedva da su uspeli da okupe nekoliko desetina pristalica. Paradoksalno, Vidovdanski protest ove godine u Beogradu okupio je višestruko više ljudi nego što je SNS uspeo da izvede na ulice u 49 gradova, otkrivajući ozbiljnu pukotinu u partijskom aparatu koji se više od decenije predstavlja kao jedinstvena mašinerija.

Izgleda da je i najtvrđem jezgru Srpske napredne stranke ponestalo volje da glumi podršku, makar i za novac. Slika sa ulica nedavno je pokazala istinu - okupljanja koja je SNS najavljivao kao "demonstraciju snage", pretvorila se u skupove od par desetina ljudi, često brojnije po broju policajaca nego pristalica. Nije sve tako crno, a možda i jeste Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, saopštio je da je na skupovima građana koji se protive blokadama, u