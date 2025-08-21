Jovanov: Građani na okupljanjima protiv blokada pokazali da im je dosta nasilja

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Srbije Milenko Jovanov izjavio je da su građani juče na mirnim okupljanjima širom Srbije pokazali da im je dosta nasilja i poslali apel ljudima sa druge strane da povedu računa o tome da nisu sami i da nisu većina. "Ljudi su stvarno zabrinuti dokle nasilje može da dovede i juče su na jedan način poslali vapaj i molbu, apel ljudima sa druge strane da malo povedu računa o tome da nisu sami u ovoj zemlji,