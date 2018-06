Posle penzionera, lepa vest i za zaposlene: Plate oko 500 evra do kraja godine

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas da će pre kraja godine plate biti povećane do 500 evra. "Pre kraja godine imaćemo značajno povećaje plata. Danas je plata između 420 i 425 evra. One će se približavati blizu 500 evra", kazao je Vučić. On je dodao da Srbija u prvom kvartalu ima 4,6 odsto rasta, u aprilu 4,3 odsto. "Završili smo maj mesec sa 8,4 milijarde dinara suficita, a predviđeno je bilo 37,6 milijardi...