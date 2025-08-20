VJT u Beogradu nastavlja procesuiranje svih osumnjičenih za nasilje nad policijom

Povodom informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima, a prema kojima su sve sudije Odeljenja za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu zauzele „pravni stav“ u vezi sa kvalifikacijom određenog krivičnog dela, Više javno tužilaštvo u Beogradu izrazilo je zabrinutost u saopštenju, zbog promene prakse ovih sudija u proteklih nekoliko meseci. Više javno tužilaštvo u Beogradu podseća da su pojedine sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu u proteklih