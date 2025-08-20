"Štitićemo prava svih građana, pa i policijskih službenika": Oglasilo se VJT u Beogradu o nasilju nad policijom

"Štitićemo prava svih građana, pa i policijskih službenika": Oglasilo se VJT u Beogradu o nasilju nad policijom

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je večeras, povodom informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima, a prema kojima su sve sudije Odeljenja za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu zauzele "pravni stav" u vezi sa kvalifikacijom određenog krivičnog dela, da izražava zabrinutost zbog promene prakse ovih sudija u proteklih nekoliko meseci.

VJT u Beogradu podseća da su pojedine sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu u proteklih nekoliko meseci donosile rešenja kojima su odbijale predloge za određivanje pritvora osumnjičenima u velikom broju slučajeva, ali da je krivično vanpretresno veće istog suda, odlučujući po žalbama tužilaštva, preinačavalo rešenja tih sudija i određivalo pritvore. Kako se navodi VJT će, kao i do sada, ulagati žalbe na sve sporne prvostepene odluke i tražiti njihovo
VJT u Beogradu nastavlja procesuiranje svih osumnjičenih za nasilje nad policijom

