Kalas: Proširenje EU je geopolitički imperativ

Beta pre 38 minuta

Više evropskih komesara složilo se na prvom Forumu o proširenju EU u Briselu da je proširenje EU imperativ, pre svega zbog bezbednosti.

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Kaja Kalas ocenila je da je proširenje Evropske unije "geopolitički imperativ".

"Proširenje je prirodan fenomen ali je i geopolitički imperativ. Nalazimo se u veoma promenljivom svetu. Svetski poredak se menja i podele su tu", rekla je Kalas.

Ona je dodala da Evropa mora biti ujedinjena kako bi bila jača.

"Za evropsku geopolitičku moć je bitno koliko nas je. Ako nismo ujedinjeni nećemo imati geopolitičku moć koja nam treba", rekla je Kalas na panelu "Geopolitički imperativ za proširenje" .

Evropski komesar za bezbednost Andrius Kubilijus izjavio je da je proširenje vitalan interes EU zbog bezbednosti Evropske unije.

"Moramo početi da razgovaramo drugačije. Proširenje je vitalan interes za EU. Proširenje je vitralan interes zbog bezbednosti", rekao je Kubilijus.

"Bila bi greška ako ne bismo na našoj strani imali Ukrajinu. Ako imamo pitanje kako da zaista dovedemo do održivog mira u Evropi, jedini odgovor je prvo kroz proširenje koje je geopolitički imperativ", ocenio je Kubilijus.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da su "Crna Gora, Ukrajina, Moldavija i Albanija postigle mnogo toga", ali da je pristupanje EU proces kome su nekada potrebne godine.

"Nekada su potrebne godine kako bi kandidati ispunili uslove. Čak i Švedskoj koja je imala jaku ekonomiju i vladavinu prava je trebalo tri godine pregovora", rekla je Kos.

Ona je takođe ocenila i da proširenje Evropske unije "jača Evropu".

"Mi želimo da budemo što povezaniji sa zemljama kandidatima pre nego što udju u EU. Proširenje jača Evropu", rekla je Kos.

(Beta, 18.11.2025)