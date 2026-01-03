Siniša Mali: Danas počela isplata uvećanih penzija

Ministar finansija Siniša Mali objavio je da je danas, 3. januara, u Srbiji počela isplata decembarskih penzija uvećanih za 12,2 odsto, a prvo ih dobijaju oni koji primaju na kućne adrese.

Isplata penzija biće nastavljena u ponedeljak, 5. januara, objavio je Mali na svom Instagram nalogu. Penzionerima, koji penzije primaju putem Banke Poštanska štedionica, penzije će im biti na računima u ponedeljak, 5. januara. Kako je naveo Mali, prosečna penzija u 2025. godini bila je oko 437 evra, dok će u u ovoj, 2026. godini iznositi 485 evra.