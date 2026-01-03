Danas kreće isplata uvećanih penzija

Politika pre 3 sata
Danas kreće isplata uvećanih penzija

Prosečna penzija u 2025. godini iznosila oko 437 evra, dok će prosečna penzija u ovoj godini biti oko 485 evra

Za penzionere u Srbiji danas počinje isplata decembarskih penzija uvećanih za 12,2 odsto i prvo će ih dobiti oni koji penzije primaju na kućne adrese, najavilo je Ministarstvo finansija. Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali najavio je da od subote, 3. januara, kreće isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto i da će najstariji sugrađani uvećane penzije dobiti pre božićnih praznika. „Isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto nastavlja se u ponedeljak,
