Italijanski ambasador: Pomozite da vam pomognemo na putu ka EU

On je, na prijemu povodom obeležavanja nacionalnog dana Italije, rekao da je na svim mestima na kojima je proteklih godina bio, govorio da je Srbija Evropa, a da to misli i danas. Italija je bila među prvim zemljama koja j govorila o evropskoj perspektivi Srbije u tačkama pregovora o pristupanju. Danas isto govorimo, jer su reforme koje sprovodite u interesu vase budućnosti, istakao je Lo Kaso. On je konstatovao da su i Srbija i Italija...