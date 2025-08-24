Vučević: Kraj 2026. godine realan i odgovoran datum za sledeće parlamentarne izbore

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je da "kraj 2026. ostaje realan i odgovoran datum za sledeće parlamentare izbore", navodeći da je to njegov stav još od ranije. "To je razuman i izvodljiv vremenski okvir koji omogućava političku stabilnost, mir i sprovođenje značajnih reformi.

Moramo biti oprezni da ne upadnemo u zamku reagovanja na pritisak onih koji žele da iskoriste situaciju za nasilno preuzimanje vlasti", rekao je Vučević u intervjuu za list Kurir. "Konstantno visoka podrška (predsedniku Srbije Aleksandru) Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci jasan je dokaz poverenja naroda u našu politiku i viziju budućnosti", kazao je Vučević. On je rekao da je "kristalno jasno" da "oni koji pozivaju na prevremene izbore i koji su koristili proteste