Šapić za Božić: Jedinstvo, ljubav i sloga su nam najpotrebniji

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić čestitao je danas Božić patrijarhu srpskom Porfiriju, srpskom narodu i vernicima koji taj praznik slave po julijanskom kalendaru, uz poruku ujedinjenja, ljubavi, mira i sloge, što je, kako ocenjuje, najpotrebnije. „Svim građanima želim da Božić provedu sa porodicom i prijateljima u duhu zajedništva i solidarnosti. Samo poštujući jedni druge možemo da izgradimo bolju budućnost za sve nas“, naveo je Šapić u čestitki. Dodao je i