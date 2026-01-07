Predsednica Skupštine Srbije i drugi zvaničnici čestitali Božić

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević i drugi zvaničnici danas su čestitali Božić patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju i vernicima, koji praznik obeležavaju po julijanskom kalendaru. “Neka nas Božić podseti na važnost građenja mira, ljubavi, tolerancije i međusobnog poštovanja, kako bismo zajedno obezbedili srećnu i sigurnu budućnost za sve. Srećan Božić, Hristos se rodi!”, navela je Brnabić u