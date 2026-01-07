Šapić čestitao Božić: "Neka nas ovaj praznik ujedini u ljubavi, miru i slozi"

Blic pre 2 sata
Šapić čestitao Božić: "Neka nas ovaj praznik ujedini u ljubavi, miru i slozi"
Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić čestitao je Božić patrijarhu Porfiriju, srpskom narodu i vernicima koji slave ovaj praznik prema julijanskom kalendaru Izrazio je želju da Božić ujedini ljude u ljubavi i miru, neophodnim za očuvanje vrednosti srpskog naroda Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda, čestitao je Božić patrijarhu srpskom Porfiriju, celom srpskom narodu i vernicima koji ovaj praznik slave po julijanskom kalendaru. - Svim građanima želim da Božić
