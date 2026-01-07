Predsednica Skupštine Srbije i drugi zvaničnici čestitali Božić

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević i drugi zvaničnici danas su čestitali Božić patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju i vernicima, koji praznik obeležavaju po julijanskom kalendaru.

"Neka nas Božić podseti na važnost građenja mira, ljubavi, tolerancije i međusobnog poštovanja, kako bismo zajedno obezbedili srećnu i sigurnu budućnost za sve. Srećan Božić, Hristos se rodi!", navela je Brnabić u čestitki, preneo je njen kabinet.

Vernicima je, u svoje i u ime Parlamenta, poželela da najradosniji hrišćanski praznik provedu u miru, zdravlju i ljubavi, u krugu porodice i prijatelja.

Predsednik SNS Miloš Vučević poželeo je građanima da ih Božić podseti na najveće vrednosti koje povezuju - zajedništvo, praštanje i ljubav.

"Neka duh ljubavi Hristovog rođenja ispuni naša srca mirom, nadom i verom u dobro. Neka nas podseti na najveće vrednosti koje nas povezuju - zajedništvo, praštanje i ljubav. Mir Božji - Hristos se rodi! Vaistinu se rodi. Srećan Božić!", naveo je on na Instagramu.

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za IT i eUpravu, Mihailo Jovanović je povodom Božića uputio čestitke građanima Srbije, kao i Srbima u regionu i dijaspori.

"Drage građanke i građani, neka vam Božić, jedan od najvećih i najradosnijih hrišćanskih praznika, bude ispunjen toplinom porodičnog doma, radošću i ljubavlju u srcima", naveo je Jovanović, preneo je njegov kabinet.

Poželeo da svi zajedno sa uspehom prevaziđemo sve potencijalne izazove i ostvarimo nove pobede, uz osećaj ponosa i ljubavi prema  Srbiji.

 

Opozicione stranke čestitale Božić
 
Zeleno levi front (ZLF), Stranka slobode i pravde (SSP), Narodi pokret Srbije (NPS) i Demokrataka stranka (DS) čestitali su danas  Božić onima koji taj praznik slave po julijanskom kalendaru.

Te opozicione partije su to uradile u odvojenim objavama na svojim profilima na Fejsbuku.

"U duhu mira i zajedništva. Srećan Božić", piše u objavi DS, dok je ZLF poželeo srećan Božić svima koji ga slave.

"Srećen Božić: Hristos se rodi", navela je SSP dok je NPS objavio: "Mir Božji, Hristos se rodi, Srećan Božić".

Brojni državni, kao i zvaničnici Beograda i političari vladajućih stranaka takođe su građanima čestitali Božić.

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić čestitao je Božić patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju i vernicima.

Poželeo je u čestitki građanima da Božić provedu sa porodicom i prijateljima u duhu zajedništva i solidarnosti, preneo je Beoinfo. 

"Samo poštujući jedni druge možemo da izgradimo bolju budućnost za sve nas. Neka nas ovaj veliki praznik ujedini u ljubavi, miru i slozi koja nam je danas najpotrebnija", naveo je Šapić.

I ministar finansija i funkcioner SNS-a Siniša Mali čestitao je pravoslavnim vernicima Božić, te im je, u duhu tog praznika, poželeo dobro zdravlje, sreću, blagostanje, uspeh, ljubav i osmehe.

"Božić je pravo vreme da preispitamo urađeno, ali i da postavimo nove ciljeve. Da pružimo ruku jedni drugima i da, bez obzira na razlike, izgradimo zdrave odnose, koji će samo ubrzati razvoj i napredak Srbije", napisao je Mali na Instagramu.

(Beta, 07.01.2026)

