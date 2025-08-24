Vučević: Kraj naredne godine realan i odgovoran datum za sledeće parlamentarne izbore

Beta pre 2 sata

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je da "kraj 2026. ostaje realan i odgovoran datum za sledeće parlamentare izbore", navodeći da je to njegov stav još od ranije.

"To je razuman i izvodljiv vremenski okvir koji omogućava političku stabilnost, mir i sprovođenje značajnih reformi. Moramo biti oprezni da ne upadnemo u zamku reagovanja na pritisak onih koji žele da iskoriste situaciju za nasilno preuzimanje vlasti", rekao je Vučević u intervjuu za list Kurir.

"Konstantno visoka podrška (predsedniku Srbije Aleksandru) Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci jasan je dokaz poverenja naroda u našu politiku i viziju budućnosti", kazao je Vučević.

On je rekao da je "kristalno jasno" da "oni koji pozivaju na prevremene izbore i koji su koristili proteste i najjezivije nasilje kao alate za uništenje naše zemlje, nikada nisu bili zainteresovani za izbore".

"Njihov cilj je da nasiljem dođu na vlast, zaobilazeći legitimnu volju naroda, sa krajnjim ciljem uništenja Srbije", rekao je Vučević.

On je naglasio i da će "u narednim nedeljama država sačuvati mir, narod i zemlju".

"Nećemo dozvoliti blokaderskim teroristima da remete živote građana, a da strah bude naše definišuće iskustvo", dodao je Vučević.

Takođe je naveo da je stranka čiji je predsednik "ujedinjena, odlučnija nego ikad".

"Naša posvećenost budućnosti Srbije je nepokolebljiva", ocenio je on i poručio da je neće slomiti napadi kojima je izložena.

(Beta, 24.08.2025)