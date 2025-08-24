Vučević: Kraj naredne godine realan i odgovoran datum za sledeće parlamentarne izbore

Beta pre 2 sata

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je da "kraj 2026. ostaje realan i odgovoran datum za sledeće parlamentare izbore", navodeći da je to njegov stav još od ranije.

"To je razuman i izvodljiv vremenski okvir koji omogućava političku stabilnost, mir i sprovođenje značajnih reformi. Moramo biti oprezni da ne upadnemo u zamku reagovanja na pritisak onih koji žele da iskoriste situaciju za nasilno preuzimanje vlasti", rekao je Vučević u intervjuu za list Kurir.

"Konstantno visoka podrška (predsedniku Srbije Aleksandru) Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci jasan je dokaz poverenja naroda u našu politiku i viziju budućnosti", kazao je Vučević.

On je rekao da je "kristalno jasno" da "oni koji pozivaju na prevremene izbore i koji su koristili proteste i najjezivije nasilje kao alate za uništenje naše zemlje, nikada nisu bili zainteresovani za izbore".

"Njihov cilj je da nasiljem dođu na vlast, zaobilazeći legitimnu volju naroda, sa krajnjim ciljem uništenja Srbije", rekao je Vučević.

On je naglasio i da će "u narednim nedeljama država sačuvati mir, narod i zemlju".

"Nećemo dozvoliti blokaderskim teroristima da remete živote građana, a da strah bude naše definišuće iskustvo", dodao je Vučević.

Takođe je naveo da je stranka čiji je predsednik "ujedinjena, odlučnija nego ikad".

"Naša posvećenost budućnosti Srbije je nepokolebljiva", ocenio je on i poručio da je neće slomiti napadi kojima je izložena. 

(Beta, 24.08.2025)

Povezane vesti »

Ovo je realan i odgovoran datum održavanja izbora Vučević: Kristalno je jasno da je cilj blokadera da nasiljem dođu na vlast…

Ovo je realan i odgovoran datum održavanja izbora Vučević: Kristalno je jasno da je cilj blokadera da nasiljem dođu na vlast važno da država sačuva mir i stabilnost

Dnevnik pre 1 sat
Vučević: "Kraj 2026. ostaje realan i odgovoran datum za sledeće parlamentarne izbore, to je razuman i izvodljiv vremenski…

Vučević: "Kraj 2026. ostaje realan i odgovoran datum za sledeće parlamentarne izbore, to je razuman i izvodljiv vremenski okvir"

Blic pre 2 sata
Vučević: Kraj 2026. godine realan i odgovoran datum za sledeće parlamentarne izbore

Vučević: Kraj 2026. godine realan i odgovoran datum za sledeće parlamentarne izbore

Glas Zaječara pre 2 sata
Vučević: Kraj naredne godine realan i odgovoran datum za sledeće parlamentarne izbore

Vučević: Kraj naredne godine realan i odgovoran datum za sledeće parlamentarne izbore

Radio sto plus pre 2 sata
Vučević: Kraj 2026. godine realan i odgovoran datum za sledeće parlamentarne izbore

Vučević: Kraj 2026. godine realan i odgovoran datum za sledeće parlamentarne izbore

NIN pre 3 sata
Vučević najavljuje: “Izbori ostaju planirani za kraj 2026. godine”

Vučević najavljuje: “Izbori ostaju planirani za kraj 2026. godine”

Serbian News Media pre 3 sata
VUČEVIĆ: Kraj 2026. realan datum za parlamentarne izbore

VUČEVIĆ: Kraj 2026. realan datum za parlamentarne izbore

Moj Novi Sad pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Parlamentarni izboriSrpska napredna strankaSNSIzboriMiloš Vučević

Politika, najnovije vesti »

"Kao da stavite kozu da čuva kupus": Aleksić kaže da Unutrašnja kontrola MUP-a učestvuje u hapšenjima na protestima

"Kao da stavite kozu da čuva kupus": Aleksić kaže da Unutrašnja kontrola MUP-a učestvuje u hapšenjima na protestima

N1 Info pre 4 minuta
"I Rusi i Ukrajinci razgovaraju": Predsednik kaže da će nastaviti da nudi dijalog studentima u blokadi

"I Rusi i Ukrajinci razgovaraju": Predsednik kaže da će nastaviti da nudi dijalog studentima u blokadi

N1 Info pre 29 minuta
Popusti za struju za penzionere sa najnižim primanjima pet odsto, ista granica za crvenu zonu

Popusti za struju za penzionere sa najnižim primanjima pet odsto, ista granica za crvenu zonu

Danas pre 24 minuta
Vučić predstavio nove ekonomske mere: Niže cene hrane i kredita, popust na računima za struju

Vučić predstavio nove ekonomske mere: Niže cene hrane i kredita, popust na računima za struju

NIN pre 39 minuta
Simić: Rok za odgovor na žalbu Srpske liste ističe sutra u 11 časova

Simić: Rok za odgovor na žalbu Srpske liste ističe sutra u 11 časova

NIN pre 14 minuta