Vučević najavljuje: “Izbori ostaju planirani za kraj 2026. godine”

Serbian News Media pre 6 sati
Vučević najavljuje: “Izbori ostaju planirani za kraj 2026. godine”

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS), Miloš Vučević, izjavio je da je kraj 2026. godine i dalje realan i odgovoran datum za održavanje sledećih parlamentarnih izbora.

Kako je naveo u intervjuu za Kurir, takav vremenski okvir omogućava političku stabilnost i sprovođenje planiranih reformi. Vučević je dodao da konstantno visoka podrška predsedniku Aleksandru Vučiću i SNS-u dokazuje poverenje naroda u njihovu politiku. Prema njegovim rečima, oni koji traže prevremene izbore i koriste proteste za “nasilno preuzimanje vlasti” zapravo nisu zainteresovani za izbore. Predsednik SNS-a je naglasio da će država u narednim nedeljama
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Ovo je realan i odgovoran datum održavanja izbora Vučević: Kristalno je jasno da je cilj blokadera da nasiljem dođu na vlast…

Ovo je realan i odgovoran datum održavanja izbora Vučević: Kristalno je jasno da je cilj blokadera da nasiljem dođu na vlast važno da država sačuva mir i stabilnost

Dnevnik pre 4 sati
Vučević: Kraj naredne godine realan i odgovoran datum za sledeće parlamentarne izbore

Vučević: Kraj naredne godine realan i odgovoran datum za sledeće parlamentarne izbore

Beta pre 5 sati
Vučević: "Kraj 2026. ostaje realan i odgovoran datum za sledeće parlamentarne izbore, to je razuman i izvodljiv vremenski…

Vučević: "Kraj 2026. ostaje realan i odgovoran datum za sledeće parlamentarne izbore, to je razuman i izvodljiv vremenski okvir"

Blic pre 5 sati
Vučević: Kraj 2026. godine realan i odgovoran datum za sledeće parlamentarne izbore

Vučević: Kraj 2026. godine realan i odgovoran datum za sledeće parlamentarne izbore

Glas Zaječara pre 5 sati
Vučević: Kraj naredne godine realan i odgovoran datum za sledeće parlamentarne izbore

Vučević: Kraj naredne godine realan i odgovoran datum za sledeće parlamentarne izbore

Radio sto plus pre 5 sati
Vučević: Kraj 2026. godine realan i odgovoran datum za sledeće parlamentarne izbore

Vučević: Kraj 2026. godine realan i odgovoran datum za sledeće parlamentarne izbore

NIN pre 6 sati
VUČEVIĆ: Kraj 2026. realan datum za parlamentarne izbore

VUČEVIĆ: Kraj 2026. realan datum za parlamentarne izbore

Moj Novi Sad pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićParlamentarni izboriSrpska napredna strankaSNSIzboriMiloš Vučević

Politika, najnovije vesti »

IPŽP prihvatio žalbu Srpske liste: CIK mora da sertifikuje listu za lokalne izbore

IPŽP prihvatio žalbu Srpske liste: CIK mora da sertifikuje listu za lokalne izbore

Radio 021 pre 8 minuta
Predsednik predstavio nove ekonomske mere: Smanjićemo cene i kamatne stope za kredite, građani će živeti bolje

Predsednik predstavio nove ekonomske mere: Smanjićemo cene i kamatne stope za kredite, građani će živeti bolje

RTV pre 8 minuta
Romska partija: Raspisivanje izbora i dijalog jedini put iz krize

Romska partija: Raspisivanje izbora i dijalog jedini put iz krize

Serbian News Media pre 8 minuta
Crnu Goru, u proseku, svakoga dana napuste 22 osobe

Crnu Goru, u proseku, svakoga dana napuste 22 osobe

RTV pre 34 minuta
Usvojena žalba Srpske liste, Panel za žalbe traži od CIK-a overu njenih kandidata

Usvojena žalba Srpske liste, Panel za žalbe traži od CIK-a overu njenih kandidata

RTS pre 8 minuta