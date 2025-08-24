Vučević najavljuje: “Izbori ostaju planirani za kraj 2026. godine”

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS), Miloš Vučević, izjavio je da je kraj 2026. godine i dalje realan i odgovoran datum za održavanje sledećih parlamentarnih izbora.

Kako je naveo u intervjuu za Kurir, takav vremenski okvir omogućava političku stabilnost i sprovođenje planiranih reformi. Vučević je dodao da konstantno visoka podrška predsedniku Aleksandru Vučiću i SNS-u dokazuje poverenje naroda u njihovu politiku. Prema njegovim rečima, oni koji traže prevremene izbore i koriste proteste za “nasilno preuzimanje vlasti” zapravo nisu zainteresovani za izbore. Predsednik SNS-a je naglasio da će država u narednim nedeljama