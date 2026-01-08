Zdravko Ponoš: Vučićeva retorika o ratu samo zbog izborne godine

Danas pre 39 minuta  |  Beta
Zdravko Ponoš: Vučićeva retorika o ratu samo zbog izborne godine

Predsednik opozicione stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš je danas ocenio da učestale izjave predsednika Aleksandra Vučića o mogućem svetskom ratu služe u predizborne svrhe, a da to govori jer „nema mnogo izbora u izbornoj godini“.

Ponoš je za N1 naveo da Vučić ne može više da govori o ekonomskim uspesima zemlje, o „rezultatima ili obećanjima“, već da može da se služi „samo strahovima“. Izjave o potencijalnom sukobu imaju „šanse da prođu kod njegove publike“, a „režimski mediji, kao što je Informer, već su u tom modu širenja straha, panike i opredeljenja za ‘carstvo nebesko’ „, naveo je Ponoš. Ironično je dodao da Vučićeva izjava da Srbija neće ulaziti u rat ako Sjedinjene Američke Države
