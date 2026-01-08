„Vučićeva retorika o ratu samo zbog izborne godine“

Nova pre 10 minuta  |  Autor: Beta
„Vučićeva retorika o ratu samo zbog izborne godine“

Predsednik opozicione stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš je danas ocenio da učestale izjave predsednika Aleksandra Vučića o mogućem svetskom ratu služe u predizborne svrhe, a da to govori jer "nema mnogo izbora u izbornoj godini".

Ponoš je za N1 naveo da Vučić ne može više da govori o ekonomskim uspesima zemlje, o „rezultatima ili obećanjima“, već da može da se služi „samo strahovima“. Izjave o potencijalnom sukobu imaju „šanse da prođu kod njegove publike“, a „režimski mediji, kao što je Informer, već su u tom modu širenja straha, panike i opredeljenja za ‘carstvo nebesko’ „, naveo je Ponoš. Ironično je dodao da Vučićeva izjava da Srbija neće ulaziti u rat ako Sjedinjene Američke Države
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Zdravko Ponoš: Vučićeva retorika o ratu samo zbog izborne godine

Zdravko Ponoš: Vučićeva retorika o ratu samo zbog izborne godine

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićZdravko PonošIzbori

Politika, najnovije vesti »

Pričali smo sa herojima s lokala, koji su izneli borbu sa batinašima SNS: Jedno im je zajedničko – strah ne postoji

Pričali smo sa herojima s lokala, koji su izneli borbu sa batinašima SNS: Jedno im je zajedničko – strah ne postoji

Nova pre 40 minuta
„Vučićeva retorika o ratu samo zbog izborne godine“

„Vučićeva retorika o ratu samo zbog izborne godine“

Nova pre 10 minuta
Češka vlada neće evro - hoće da zadrži krunu i gotovinu

Češka vlada neće evro - hoće da zadrži krunu i gotovinu

Dojče vele pre 5 minuta
Zašto u Nemačkoj opada broj tražilaca azila

Zašto u Nemačkoj opada broj tražilaca azila

Dojče vele pre 10 minuta
Nemačke komune i gradovi na ivici bankrota

Nemačke komune i gradovi na ivici bankrota

Dojče vele pre 15 minuta