Dačić hospitalizovan, priključen je na respirator

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić primljen je u Klinički centar Srbije zbog zdravstvenih problema, potvrđeno je RTS-u u Kabinetu ministra policije.

Dačić je hospitalizovan u UKCS, na Klinici za pulmologiju. Prema prvim informacijama, nalazi se u teškom stanju, intubiran je, na respiratoru, i ima obostranu upalu pluća. Pulmolog dr Spasoje Popević kaže da je stanje ministra Dačića veoma teško, da je na mehaničkoj ventilaciji i da je u pitanju obostrana upala pluća, kao i da se lekari bore za njegov život. Ipak, dodao je da je situacija malo bolja nego u trenutku prijema. – Trenutno je na mehaničkoj ventilaciji –