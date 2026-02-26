Ivica Dačić u teškom stanju, lekari se bore za njegov život, naredna 72 sata ključna

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, hitno je hospitalizovan u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, potvrđeno je za Nova.rs.

Kako saznaje Nova, Dačić je smešten u UKC zbog problema koje je prethodnih dana imao sa zdravljem. Pulmolog Spasoje Popević izjavio je večeras da je stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića veoma teško i da se nalazi u jedinici intezivnog lečenja na mehaničkoj ventilaciji, odnosno na respiratoru. Popević je ispred Univerzitetskog kliničkog centra Srbije za Informer TV rekao da se radi o obostranoj upali pluća, da dobija sve potrebne lekove i da se lekari