Ivica Dačić u teškom stanju, lekari se bore za njegov život, naredna 72 sata ključna

Danas pre 3 sata  |  Nova.rs
Ivica Dačić u teškom stanju, lekari se bore za njegov život, naredna 72 sata ključna

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, hitno je hospitalizovan u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, potvrđeno je za Nova.rs.

Kako saznaje Nova, Dačić je smešten u UKC zbog problema koje je prethodnih dana imao sa zdravljem. Pulmolog Spasoje Popević izjavio je večeras da je stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića veoma teško i da se nalazi u jedinici intezivnog lečenja na mehaničkoj ventilaciji, odnosno na respiratoru. Popević je ispred Univerzitetskog kliničkog centra Srbije za Informer TV rekao da se radi o obostranoj upali pluća, da dobija sve potrebne lekove i da se lekari
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Dačić hospitalizovan, priključen je na respirator

Dačić hospitalizovan, priključen je na respirator

Moj Novi Sad pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićMinistar unutrašnjih poslova

Politika, najnovije vesti »

Vučić u dvodnevnoj poseti Kazahstanu, sastanci sa predsednikom i premijerom

Vučić u dvodnevnoj poseti Kazahstanu, sastanci sa predsednikom i premijerom

RTV pre 22 minuta
Dačić hospitalizovan, priključen je na respirator

Dačić hospitalizovan, priključen je na respirator

Moj Novi Sad pre 2 sata
Lokalni izbori 2026: Proglašene izborne liste koalicije okupljene oko SNS u Knjaževcu i Sevojnu

Lokalni izbori 2026: Proglašene izborne liste koalicije okupljene oko SNS u Knjaževcu i Sevojnu

Newsmax Balkans pre 1 sat
Ivica Dačić u teškom stanju, lekari se bore za njegov život, naredna 72 sata ključna

Ivica Dačić u teškom stanju, lekari se bore za njegov život, naredna 72 sata ključna

Danas pre 3 sata
Ponoš (SRCE): Dok Vučić izmišlja atentate, situacija na Kosovu sve gora

Ponoš (SRCE): Dok Vučić izmišlja atentate, situacija na Kosovu sve gora

Danas pre 3 sata