I danas toplo i promenljivo, a sledeće nedelje…

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinama, ujutro i pre podne uglavnom na severu i zapadu, tokom dana i u ostalim krajevima. Na istoku veći deo dana biće pretežno sunčano. Vetar slab i umeren istočni, jugoistočni, u Banatu povremeno jak. Najniža temperatura od 13 C do 21 stepen, najviša od 28C do 31 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Valjevu će danas...