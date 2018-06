Lončar: Cene za 98,6 odsto lekova biće smanjene, nema zamerki na aplikaciju "Izabrani doktor

Cene za 98,6 odsto lekova biće smanjene, a za lečenje nekih od najtežih bolesti Srbija uvodi lekove po najvišim standardima u Evropi, izjavio je večeras ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je objasnio da će cene lekova biti umanjene tako da budu u skladu sa zemljama koje su parametar za Srbiju. "Lekovima koji su duže u upotrebi pada cena, to se koriguje sa kursom, a on je dobar", rekao je Lončar za RTS. Veliki pomak, ukazao je, napraviće...