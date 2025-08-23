Protestna okupljanja: Demonstranti kod Vukovog spomenika, studenti iz Niša i Beograda u poseti Pirotu

Protestna okupljanja i skupovi održavaju se večeras u nekoliko gradova u Srbiji. Skupovi su najavljeni u Beogradu, Nišu, Sremskim Karlovcima, Kostolcu i Boru.

Studenti i zborovi građana Beogradskih naselja večeras su se okupili kod Vukovog spomenika. Akciju su nazvali „Šetamo kerove“. Prema najavama zborova skup će trajati do 21 sat, a planirana je protestna šetnja. Organizatori nisu želeli da otkriju trasu kolone, ali su poručili da "žele da pokažu da je nasilje sa druge strane". Na poziv grupe građana, prosvetnih radnika i studenata Pirota, u ovom gradu i okolnim selima će tri dana, počevši od večeras gostovati