Referendum u srpskoj 25.: Oktobra Narodna skupština RS usvojila zaključke: Niko nije bio protiv

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je večeras odluku o raspisivanju referenduma povodom presude neustavnog Suda BiH predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i odluke Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsedniku Dodiku, te odredila da će referendum biti održan 25. oktobra.

Referendumsko pitanje glasi "da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsedniku Srpske Miloradu Dodiku". Usvojene su izmene i dopune Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, kojima se propisuje mogućnost da u određenim slučajevima bude osnovana posebna komisija za sprovođenje referenduma, te da ovu komisiju osniva Narodna