Dodik: Očekivali smo da EU poštuje Ustav i suverentitet BiH

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da su u Republici Srpskoj očekivali da Evropska unija poštuje Ustav i suverenitet Bosne i Hercegovine, a Delegaciju EU u BiH je pozvao da sebi postavi pitanje ko urgrožava teritorijalni integritet i suverenitet BiH. "Sve je teže razumeti stavove Delegacije EU u BiH.

Ko je ugrozio teritorijalni integritet i suverenitet BiH? Zašto nama upućujete to pitanje? Postavite ga sebi. Očekivali smo da EU poštuje Ustav i suverenitet BiH. Prestali smo se nadati", kazao je Dodik u objavi na platformi X. Delegacija EU u BiH saopštila je ranije danas, povodom odluke Narodne skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma, da je presuda Suda BiH u predmetu protiv Milorada Dodika konačna i obavezujuća i da se mora poštovati. "Podvrgavanje
